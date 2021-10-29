Волк на лыжах стал символом фестиваля «Зимние фонтаны» в Петрозаводске

Новый спортивный сезон на «Зимних фонтанах» стартует в начале декабря, сообщили в пресс-центре мэрии Петрозаводска.

Открытие традиционного городского фестиваля «Зимние фонтаны» состоится 5 декабря, сообщают в администрации Петрозаводска. В числе мероприятий, которые ждут горожан, — новогодние и масленичные гуляния на свежем воздухе, конкурсы, розыгрыш призов и так далее.

В этом году фестиваль пройдет в Петрозаводске в 31 раз. Символом «Зимних фонтанов» выбрали волка — его изображение будет находиться на логотипе фестиваля.

Торжественное закрытие сезона состоится 2 апреля, рассказали в мэрии.