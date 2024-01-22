Волк насмерть загрыз женщину в российском поселке

Прежде чем хищника ликвидировали, он успел покусать четверых человек.

Один человек погиб, трое пострадали в результате нападения волка в поселке Курорт «Озеро Медвежье». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Петуховского муниципального округа Курганской области Антона Волкова.

«Ночью в поселок Курорт „Озеро Медвежье“ зашел волк. Прежде чем он был замечен и ликвидирован, четверо жителей поселка получили укусы. К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, врачи сделали все, что могли», — написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что трое пострадавших получают медицинскую помощь.

Глава округа отметил, что это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. Профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории поселка или вблизи его границ. Территорию патрулируют правоохранительные органы.