Волки съели собаку в поселке Карелии

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Инцидент произошел 1 ноября в Пряжинском районе.
Читатели сообщили нашему изданию о том, что в Кутижме 1 ноября около 23.00 стая волков съела собаку.
Пес выбрался из вольера и стал легкой добычей для хищников.
Жители поселка слышали визг собаки, но никак не смогли помочь.
На следующее утро хозяин нашел останки питомца: голову и хребет.
Напомним, 23 октября охотники застрелили пятерых хищников вблизи карельских поселков.
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Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
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