Волки съели собаку в поселке Карелии

Инцидент произошел 1 ноября в Пряжинском районе.

Читатели сообщили нашему изданию о том, что в Кутижме 1 ноября около 23.00 стая волков съела собаку.

Пес выбрался из вольера и стал легкой добычей для хищников.

Жители поселка слышали визг собаки, но никак не смогли помочь.

На следующее утро хозяин нашел останки питомца: голову и хребет.

Напомним, 23 октября охотники застрелили пятерых хищников вблизи карельских поселков.