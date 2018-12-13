Волки загрызли четырех собак в карельском поселке Суйстамо

Жительница поселка Суйстамо Суоярвского района Карелии встретилась с волком и закричала.

Как пишет "Суоярвский вестник", накануне серые хищники задушили одиннадцатилетнюю южнорусскую овчарку, находившуюся на привязи у одной из семей. Но в лес добычу почему-то не утащили.

"На другой день около 21 часа, накормив коз, женщина вышла из хлева и прямо перед собой увидела уставившегося на нее волка. Благо не растерялась, спиной к нему не повернулась, начала что есть мочи кричать. На крик ее выбежал из дома муж, зверя удалось спугнуть. Придя в себя, позвонили охотоведу, пообещал приехать с коллегами и устроить на волков облаву", - пишет издание.

Стоить напомнить, что несколько лет назад, летом, у этих же людей серые хищники утащили шесть козлят.

"А за последнюю неделю жители Суйстамо лишись четырех собак", - отмечается в публикации.