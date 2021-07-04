Реклама
Прислать новость
Улицу в центре Петрозаводска закроют для движения с понедельника
04.07.2021 17:19
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет» 35
04.07.2021 15:53
Два человека погибли в страшном ДТП с грузовиком на трассе в Карелии 2
04.07.2021 12:17
В Карелии появились «скорпионы» (ВИДЕО) 4
04.07.2021 15:02

Волна тепла идет в Карелию, а на юг – дожди и град

Новости. Погода
09:11, 05 Июля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил об опасной погоде на юге России и в других регионах.

Сильнейшие дожди, штормовой ветер и град ожидаются в начале недели на юге Европейской России, в Крыму и на Урале, «волна тепла» придет в начале недели в Карелию, на Кольский полуостров и в Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура будет в Краснодарском крае и Ростовской области как в июне, за счет прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона… Поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе будет будут проходить фронтальные разделы, будет много осадков», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в Крыму прогнозируются ветер 20-25 метров в секунду, а также сильный ливневый дождь.

«Повторяется та ситуация, что была две недели назад. Температура в начале недели 24-25 градусов. Прохладнее, чем в ЦФО за счет проникновения прохладных масс… Со вторника ситуация будет улучшаться, а со среды дожди прекратятся. В Ростовской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду. Это неблагоприятное явление. Одновременно с этим в Ростовской области жара до 40 градусов», — добавил ученый.

Он добавил, что в Калмыкии ожидаются сильный дождь, гроза, сильный ветер: необычная ситуация для засушливого климата Калмыкии.

«Аналогичная ситуация в северокавказских республиках: сильный дождь, град, ветер. В Карачаево-Черкесии даже до 27 метров в секунду… Такая ситуация (опасные погодные явления. — Прим. ред.) на Ставрополье будет до вторника», — сказал Вильфанд.

Собеседник агентства также отметил, что сильные дожди, ветер, грозы и град ожидают Челябинскую и Свердловскую области. Между тем южнее, в Курганской области, синоптики обещают жаркую погоду до 37 градусов.

Кроме того, с понедельника начнется «волна тепла» в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Карелии.

«Очень высокие температуры: на шесть-восемь градусов выше нормы», — уточнил собеседник агентства.

Вильфанд напомнил, что в Якутии сохраняется аномальная жара. Там температуры выше нормы на 10-12 градусов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Аналитика

30.06.2021 16:45
Обществоведение
Пионерские лагеря: обыкновенные и невероятные 1
После публикации о советских отпусках и каникулах меня спрашивают, почему я не написал о пионерских лагерях, даже не вспомнил о них.
Школьные стадионы будут ремонтировать 3
30.06.2021 11:45
Клиники на Чайкиной: «в очередь за пиявками»
29.06.2021 14:10
В «ОРЭС-Петрозаводск» в разгаре летняя ремонтная кампания 1
28.06.2021 09:30
Валерий Таборов:  «Родина» - политическая сила с самой патриотической программой» 8
25.06.2021 14:02
Вся аналитика

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 14
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»