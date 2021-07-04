Волна тепла идет в Карелию, а на юг – дожди и град

Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил об опасной погоде на юге России и в других регионах.

Сильнейшие дожди, штормовой ветер и град ожидаются в начале недели на юге Европейской России, в Крыму и на Урале, «волна тепла» придет в начале недели в Карелию, на Кольский полуостров и в Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура будет в Краснодарском крае и Ростовской области как в июне, за счет прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона… Поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе будет будут проходить фронтальные разделы, будет много осадков», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в Крыму прогнозируются ветер 20-25 метров в секунду, а также сильный ливневый дождь.

«Повторяется та ситуация, что была две недели назад. Температура в начале недели 24-25 градусов. Прохладнее, чем в ЦФО за счет проникновения прохладных масс… Со вторника ситуация будет улучшаться, а со среды дожди прекратятся. В Ростовской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду. Это неблагоприятное явление. Одновременно с этим в Ростовской области жара до 40 градусов», — добавил ученый.

Он добавил, что в Калмыкии ожидаются сильный дождь, гроза, сильный ветер: необычная ситуация для засушливого климата Калмыкии.

«Аналогичная ситуация в северокавказских республиках: сильный дождь, град, ветер. В Карачаево-Черкесии даже до 27 метров в секунду… Такая ситуация (опасные погодные явления. — Прим. ред.) на Ставрополье будет до вторника», — сказал Вильфанд.

Собеседник агентства также отметил, что сильные дожди, ветер, грозы и град ожидают Челябинскую и Свердловскую области. Между тем южнее, в Курганской области, синоптики обещают жаркую погоду до 37 градусов.

Кроме того, с понедельника начнется «волна тепла» в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Карелии.

«Очень высокие температуры: на шесть-восемь градусов выше нормы», — уточнил собеседник агентства.

Вильфанд напомнил, что в Якутии сохраняется аномальная жара. Там температуры выше нормы на 10-12 градусов.