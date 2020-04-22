Волочкова вновь выложила серию "голых" снимков из бани (ФОТО)

Балерина в Instagram разместила очередную партию своих снимков в обнаженном виде.

Анастасия Волочкова в очередной раз похвасталась растяжкой, сев на шпагат в парилке, пишет Teleprogramma.

"Попытка измерить баню мерой своего шпагата. А вы как там на карантине?", – спросила она своих подписчиков, но при этом закрыла страничку в соцсетях для комментариев.

Как известно, пользователи оставляют много негатива под ее записями, когда она открывает страничку. Звезда не раз говорила, что основной поток гневных высказываний в ее адрес следует от "недолюбленных теток".