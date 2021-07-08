Вологодские ученые приедут в Карелию изучать объекты культурного наследия

Карелия попала в автомаршрут экспедиции «Вместе по Русскому Северу».

В Вологда дали старт экспедиции «Вместе по Русскому Северу». В этом году автомаршрут проходит вдоль исторических водных путей Обонежья: вокруг Онежского озера от Тудозера до реки Водла, к Петрозаводску и Ладожскому озеру до реки Волхов, затем вдоль реки Волхов от Новой Ладоги до Великого Новгорода и озера Ильмень, пишет газета «Красный север» со ссылкой на Вологодский госуниверситет.

На протяжении нескольких недель участники автоэкспедиции из числа ученых и экспертов ВоГУ будут исследовать объекты природного и культурного наследия, собирая информацию об их туристической привлекательности.

«Особенностью экспедиции этого года является то, что водный и автомаршрут впервые не дублируют друг друга, — рассказала председатель Вологодского отделения Русского географического Надежда Максутова. — На нашем пути будет попадаться множество интересных объектов: карельские водопады, старинные церкви и монастыри, мы посетим первый российский курорт Марциальные Воды. Конечно, не останется без нашего внимания и архитектурный ансамбль Кижского погоста, который включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО».

Экспедиция проводится Вологодским госуниверситетом в рамках гранта Русского географического общества для развития водного и прибрежного туризма вдоль самых древних водных путей Русского Севера.