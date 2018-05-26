Волонтер из Петрозаводска мечтает провести День добра в правительстве и Госдуме

"Всё, товарищи депутаты, сегодня день добра - каждый в эту копилочку по 1000, не обеднеете. Представляете, сколько детей мы бы спасли за один раз!", - мечтает волонтер, которая помогает собирать деньги на лечение малышей.

"Вот есть "День добра" на "Пятом канале", когда деньги больным детям собирают. Почему бы такой день не сделать в нашем правительстве или Госдуме: всё, товарищи депутаты, сегодня день добра - каждый в эту копилочку по 1000, не обеднеете, - мечтает Зоя. – Представляете, сколько детей мы бы спасли за один раз! Но нет Дня добра ни в Госдуме, ни правительстве, ни в Заксобрании".

Собирать деньги очень сложно, признаются волонтеры.

"И помогают, в основном, небогатые люди, которые, наверное, еще совесть и сердце не потеряли – милосердие еще осталось, наверное, - рассуждала Зоя. - У нас больших поступлений нет. Все незначительные. Когда начинаешь считать, - высыпаешь на газету 10, 50 рублей, админам отписываешься и идешь на счет класть. Копейки в автомат не положишь, поэтому свои деньги отдаем, а мелочь в банку собираем. Так и стоит эта баночка с копеечками".

Что сказал депутат Законодательного собрания волонтерам, которые собирали деньги на лечение больного мальчишки из карельского поселка, читайте здесь.