Волонтеров из Карелии отвезут на Соловки собирать мусор

Со 2 по 12 июня на Соловецком архипелаге пройдет экологический лагерь волонтеров.

В течение полутора недель, со 2 по 12 июня, на Соловках добровольцы будут помогать в сборе мусора в лесу, прибрежной зоне и по маршруту на Филипповские садки, а также красить ограждения на причале.



Об этом говорится в сообщении паблика Минприроды Карелии.



«Чтобы стать частью команды, нужно быть мужчиной старше 18 лет; иметь опыт добровольческой деятельности; быть готовым к продолжительной работе в течение 7-8 часов в день; вести здоровый образ жизни», - говорится в сообщении паблика.



Кандидатов, прошедших отбор, обеспечат проживанием, питанием, доставят из Рабочеостровска до острова Соловецкий и обратно.



Подать заявку можно до 14 апреля по ссылке.