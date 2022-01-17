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Юлия Андреева: Волонтеров попросили заплатить за обучение тушению лесных пожаров

Новости. Общество
16:38, 17 Января 2022
фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

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Руководитель команды волонтеров, которые тушили лесные пожары в Карелии летом 2021 года, Юлия Андреева рассказала, что дружина добровольцев игнорируется на всех уровнях власти.

С августа 2021 года Юлия Андреева просит сотрудников Минприроды обучить волонтеров, тушивших лесные пожары в Карелии, по программе "Добровольный лесной пожарный".

"Звонила и писала разным чиновникам этого удивительного ведомства. Пришел январь. Ведомство разродилось. Сегодня было предложено нашим волонтерам записаться на обучение по теме: "Тактика и тушение лесных пожаров с практической подготовкой". Честно скажу - обрадовалась, а потом присмотрелась. Продолжительность обучения ВОСЕМЬ ЧАСОВ. За обучение надо заплатить! Тысяча с лица. При условии, что лиц будет не меньше 15", - возмутилась и удивилась руководитель команды волонтеров Юлия Андреева.

Приняли ли волонтеры такое предложение, читайте здесь.

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Комментарии

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Беня
2022-01-17 17:01:50
Хы! Дык это образовательная услуга, услуга это товар.
А дальше действует схема товар-деньги-товар(штрих) - строго по Марксу. Вот когда старина Шваб построит коммунизм (или электронный концлагерь, кому как больше нравится) - вот тогда будете учиться бесплатно. :)
Но не факт шо он его построит :)
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«Пожары тушили за свой счет - и за обучение заплатите, чай не обеднеете» 3
Руководитель команды волонтеров, которые тушили лесные пожары в Карелии летом 2021 года, Юлия Андреева рассказала, что дружина добровольцев игнорируется на всех уровнях власти.
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