Юлия Андреева: Волонтеров попросили заплатить за обучение тушению лесных пожаров

Руководитель команды волонтеров, которые тушили лесные пожары в Карелии летом 2021 года, Юлия Андреева рассказала, что дружина добровольцев игнорируется на всех уровнях власти.

С августа 2021 года Юлия Андреева просит сотрудников Минприроды обучить волонтеров, тушивших лесные пожары в Карелии, по программе "Добровольный лесной пожарный".

"Звонила и писала разным чиновникам этого удивительного ведомства. Пришел январь. Ведомство разродилось. Сегодня было предложено нашим волонтерам записаться на обучение по теме: "Тактика и тушение лесных пожаров с практической подготовкой". Честно скажу - обрадовалась, а потом присмотрелась. Продолжительность обучения ВОСЕМЬ ЧАСОВ. За обучение надо заплатить! Тысяча с лица. При условии, что лиц будет не меньше 15", - возмутилась и удивилась руководитель команды волонтеров Юлия Андреева.

Приняли ли волонтеры такое предложение, читайте здесь.