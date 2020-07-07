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Волонтеров приглашают помочь в организации Ruskeala Symphony в Карелии

Новости. Культура
18:00, 08 Июля 2020
фото: © Паблик "ВКонтакте" / "Ruskeala Symphony" - музыкальный фестиваль
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Стартовал прием заявок для участия в волонтёрской программе музыкального фестиваля под открытым небом Ruskeala Symphony, который состоится 15 августа.

Как сообщили в Карельском центре развития добровольчества, к волонтёрам предъявляются дополнительные требования.

"В команде волонтеров культуры мы будем рады видеть людей, которые любят искусство и природу Карелии, знают или интересуются историей края, а также готовые к трудностям и напряженной работе. Да, работы в этом году будет много, так как в этом году фестиваль проводится при повышенных мерах безопасности. Но мы знаем, что организаторы готовят множество приятных событий, и мы уверены, что волонтерская программа также станет запоминающейся, а мы постараемся сделать ее максимально безопасным", – рассказала руководитель Ресурсного центра развития добровольчества Дарья Маковецкая.

Помощников ждут на следующих позициях:

- встреча гостей и контроль билетов;
- помощь в навигации;
- техническая помощь за сценой;
- медиа-сопровождение и работа со СМИ;
- оказание первой помощи.

Организаторы предоставляют волонтерам трансфер из Петрозаводска до места фестиваля, питание, проживание, средства индивидуальной защиты. Для волонтеров будет проведена полная программа подготовки, а после фестиваля Карельская филармония будет рада видеть помощников на своих постоянных мероприятиях.

Подать заявку можно до 26 июля здесь.

Напомним, глава республики Артур Парфенчиков заявил, что знаменитый фестиваль "Ruskeala Symphony" состоится в Карелии, однако пройдет в сокращенном виде.

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