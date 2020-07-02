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Парфенчиков разрешил провести фестиваль "Ruskeala Symphony" в Карелии

Новости. Культура
06:40, 03 Июля 2020
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Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что знаменитый фестиваль "Ruskeala Symphony" состоится в Карелии, однако пройдет в сокращенном виде.

Международный фестиваль пройдет 15 августа в горном парке "Рускеала" и будет однодневным. Об этом Артур Парфенчиков сообщил в соцсети.

"В этом году в связи с коронавирусом мы приняли решение ограничиться одним днем, но он будет очень насыщенным – пять концертов! Среди участников – прославленные музыканты, звезды мировой оперной сцены и наши любимые артисты: Российский квартет саксофонистов из Санкт-Петербурга, Симфонический оркестр Карельской филармонии под управлением Анатолия Рыбалко, ансамбль Михаила Тоцкого, фолк-группа "SKYLARK". Дебютную программу представит Мужской камерный хор Алексея Умнова", - рассказал глава республики.

Парфенчиков пообещал организовать соблюдение мер безопасности, чтобы защитить от риска заражения коронавирусной инфекцией присутствующих на фестивале.

Каким был фестиваль "Ruskeala Symphony" в прошлом году, можно посмотреть здесь.

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