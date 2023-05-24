Волонтеры «Чистой Арктики» прибрались на побережье Белого моря в Карелии

В рамках первого этапа уборки по проекту «Чистая Арктика» активисты собрали более 12 тонн отходов на площади 100 га, сообщили в Минприроды Карелии.

Волонтеры проекта из Амурской, Томской, Омской, Волгоградской областей, Севастополя и Москвы проводили уборку на Беломорских петроглифах, вдоль побережья Белого моря в урочище Растьнаволок и на водопаде «Воицкий падун».



Возле водопада также собираются заняться благоустройством. За неделю работы добровольцам удалось собрать 5,2 тысячи килограммов твердых бытовых отходов и вывезти семь тонн валежника. Всего в порядок привели сто гектаров земли.



В прошлом году в республике в проекте участвовали 380 волонтеров, которые собрали 355 тонн отходов.



За два сезона «Чистой Арктики» очищено 110 гектаров земли и убрано более пяти тысяч тонн отходов. Участие в проекте приняли более трех тысяч волонтеров. Это заняло у них 34 232 часа, рассказали в Минприроды Карелии.