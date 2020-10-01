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Волонтеры вышли в фоторейд по поиску рекламы наркотиков в Петрозаводске

Новости. Общество
13:59, 02 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В столице продолжают вести профилактическую борьбу с незаконным оборотом наркотиков, сообщили в администрации Петрозаводска.

Активисты Российского движения школьников из средней школы №3 Петрозаводска совместно с волонтёрами Российского союза молодёжи приняли участие в фоторейде в рамках проекта "Альтернатива".

Ребята обследовали район Ключевая в поисках уличной рекламы наркотических средств.

В районе Древлянка такое мероприятие провёл Лидерский клуб "Лови момент" Молодёжного центра "Смена".

Проект по профилактике наркомании "Альтернатива" стал победителем третьего специального конкурса Фонда президентских грантов.

Карельская республиканская организация "Российский союз молодёжи" направит привлечённые средства в том числе на организацию систематических фоторейдов по выявлению незаконной уличной рекламы наркотиков.

Цель инициативы - содействие снижению употребления психоактивных веществ среди детей 12-17 лет.

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