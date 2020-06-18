Волонтеры Карелии рассказали, как помогают пенсионерам выживать в период пандемии

Представители штаба помощи пожилым людям подвели предварительные итоги своей деятельности и рассказали о своей работе во время распространения коронавируса.

28 марта в Карелии открылся Штаб помощи пожилым людям во время пандемии коронавируса. За два с половиной месяца его волонтёры выполнили более тысячи заявок. Об этом сообщает Карельская региональная общественная молодежная организация "Центр развития добровольчества"

Волонтеры привозят продукты и лекарства, помогают нуждающимся добраться в больницу или уехать на дачу. С доставкой необходимых покупок они помогают как жителям с подтверждённой коронавирусной инфекцией, так и с подозрением на неё.

В деятельности Штаба участвуют более 400 человек. Сообщается, что благодаря строгому соблюдению мер предосторожности никто из добровольцев и пожилых людей, чьи заявки выполняли волонтёры, не заразился коронавирусом.

"Кто-то просил краюшку хлеба, кто-то жаловался на судьбу, у кого-то последняя упаковка лекарств. Запомнился мужчина-инвалид, который заказал скромный, почти фронтовой набор продуктов, чтобы отметить дома 9 Мая. Или дедушка, который просил купить буханку хлеба, а больше всего просил помочь разобраться с дровами. Кто-то звонил несколько раз, кто-то нет. Некоторые требовали и настаивали, а некоторые были по-душевному рады", – рассказала волонтер Ольга Макарова.

Штаб продолжит работу до 30 июня, обратиться за помощью можно по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

Ранее сообщалось, что подопечный дома-интерната для престарелых и инвалидов в Карелии заразился коронавирусом.