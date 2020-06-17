Подопечный дома-интерната для престарелых и инвалидов в Карелии заразился коронавирусом

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал подробности о ситуации с заболеванием COVID-19 в республике.

Напомним, что за минувшие сутки выявлено 22 новых случая заболевания короновирусом.

В числе новых выявленных случаев коронавирусной инфекции 10 – зарегистрированы в Петрозаводске. 2 случая выявлены в Суоярвском районе (1 - в поселке Поросозеро и 1 – в селе Вешкелица). 5 человек заболели в Беломорске, четверо из них – из числа "контактных" с ранее заболевшими. 1 случай – в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. Также коронавирус подтвержден у еще одного работника компании "ВАД" и у одного строителя Белопорожских ГЭС.

"Кроме того, - уточнил Артур Парфенчиков. - В Олонецком районе подтверждены 2 случая: 1 – в Олонце и 1 – у подопечного Видлицкого дома-интерната для престарелых и инвалидов. В течение полутора месяцев, с 4 мая, он находился за пределами интерната на стационарном лечении в медучреждениях. Затем мужчина был помещен в обсерватор, где у него диагностировали коронавирус. Сейчас он находится в специализированом COVID-отделении Питкярантской ЦРБ".

Глава Карелии напомнил, что сейчас Видлицкий дом-интернат работает в закрытом режиме, персонал трудится сменами по две недели, не покидая стен интерната, отменены посещения. В таком же режиме работают еще 6 подобных учреждений республики.

Это сделано, по словам Парфенчикова, чтобы не допустить инфекцию извне к людям, многие из которых – пожилые или с ослабленным здоровьем.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся COVID-19 в Карелии составило 934 человека. Выздоровели - 365. Умерли – 5.