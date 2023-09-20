Волонтеры Карелии третий день ищут пропавшего дачника с корзинкой

В дачном поселке недалеко от Янишполя пропал 37-летний мужчина.

Активисты движения «Лиза Алерт» просят помочь в поисках Владимира Владимировича К. 1985 года рождения.



19 сентября мужчина взял корзинку и ушел из дома в СНТ «Коммунальник-1» в Кондопожском районе, после чего пропал без вести.



Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые.



Был одет в черную куртку, чертые штаны, резиновые сапоги.



Все подробности - по телефонам 8 968-989-17-32 и 8 921-015-51-95.