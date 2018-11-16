Волонтеры-медики помыли окна медпункта в районе Карелии и сделали зарядку с местными жителями

Волонтеры-медики провели акцию "ДоброВСело" в поселке Харлу Питкярантского района, сообщили в Минздраве Карелии.

В рамках Всероссийского субботника "ДоброВСело" волонтерская акция состоялась в фельдшерско-акушерском пункте поселка Харлу Питкярантского района.

В акции приняли участие петрозаводские волонтеры-медики, фельдшеры Харлусского фельдшерско-акушерского пункта, врач-терапевт врачебной амбулатории поселка Ляскеля, врач-эндокринолог Питкярантской центральной районной больницы.

В рамках акции прошло спортивно-оздоровительное мероприятие. Жителям поселка рассказали о причинах возникновения инсульта, симптомах и мерах реагирования при подозрении на инсульт, правильном питании и профилактике ожирения, профилактике неинфекционных заболеваний и острых состояний, провели исследования уровня сахара в крови, артериального давления, ЭКГ, вакцинацию против гриппа.

Участники акции могли получить индивидуальные консультации эндокринолога и участкового терапевта. Кроме того, волонтеры помыли в ФАПе окна.