Волонтеры на севере Карелии приглашают нарядить «Пасхальное дерево»

Волонтеры Беломорска дали старт акции «Пасхальное дерево».

Добровольцы приглашают жителей Беломорска и района принять участие в акции «Пасхальное дерево». Об этом информирует паблик «Волонтеры Беломорска».

23 апреля в 13.00 у храма преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких добровольцы планируют украшать пасхальное дерево. Готовые украшения можно приносить в храм или передать волонтерам в школу № 3.

«На протяжение нескольких лет мы украшаем пасхальное дерево и в этом году продолжаем эту традицию. Но очень хочется, чтобы наше пасхальное дерево было красивое и пополнялось украшениями. Можно сделать своими руками муляжи пасхальных яиц или поделку», — говорится в сообщении.