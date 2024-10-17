Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Карелии ночью вывели из леса заблудившегося накануне пенсионера

Пожилой мужчина ушел утром в воскресенье в лес за ягодами и заблудился в Пряжинском районе.

Активистам карельского поискового добровольческого отряда «ЛизаАлерт» информация о пропаже 76-летнего мужчины поступила поздно вечером в воскресенье, 20 октября, в 22.23.

Выяснилось, что пенсионер пропал в поселке Верхние Важины Пряжинского района - в 10 часов утра он уехал в лес за брусникой и не вернулся.

В течение часа несколько экипажей добровольцев отряда «ЛизаАлерт» в количестве 16 человек выехали на поиски.

Как рассказали в отряде нашему изданию, в 3 часа ночи мужчина был найден. «Найден. Жив!» — сообщили поисковики.

В четвертом часу ночи поисковики его выводили из леса.

Всех волонтеров поблагодарили за помощь, как отметили в отряде, многим ребятам сегодня с утра на работу, нотнесмотря на это поиски продолжались до результата.