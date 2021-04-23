Волонтёры в Петрозаводске накормили горячими обедами 120 бездомных

Волонтеры благотворительного фонда «Пища жизни Петрозаводск» привезли еду в отделение временного пребывания для людей без определенного места жительства.

Как сообщается в паблике благотворительного фонда, 8, 13 и 15 апреля волонтеры приезжали в отделение временного пребывания для людей без определенного места жительства и накормили горячими обедами 120 человек, не имеющих крова и средств для существования.

А также бездомным привезли мыло, которое сделали дети из Шуйского отделения центра "Надежда".

Волонтеры предлагают делиться добром и помогать друг другу.

Если у вас нет времени приехать в центр, то поддержать волонтеров можно финансово. Реквизиты есть в паблике благотворительного фонда.