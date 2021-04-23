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Волонтёры в Петрозаводске накормили горячими обедами 120 бездомных

Новости. Общество
12:32, 24 Апреля 2021
фото: источник - благотворительный фонд «Пища жизни Петрозаводск»
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Волонтеры благотворительного фонда «Пища жизни Петрозаводск» привезли еду в отделение временного пребывания для людей без определенного места жительства.

Как сообщается в паблике благотворительного фонда, 8, 13 и 15 апреля волонтеры приезжали в отделение временного пребывания для людей без определенного места жительства и накормили горячими обедами 120 человек, не имеющих крова и средств для существования.

А также бездомным привезли мыло, которое сделали дети из Шуйского отделения центра "Надежда".

Волонтеры предлагают делиться добром и помогать друг другу.

Если у вас нет времени приехать в центр, то поддержать волонтеров можно финансово. Реквизиты есть в паблике благотворительного фонда.

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Комментарии

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udo
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Пайку давать после отработки.
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