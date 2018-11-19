Волшебство от "Баренц Групп"! Дари любимым счастье

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Новости. Экономика
12:47, 19 Ноября 2018

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Просторная трехкомнатная квартира с отделкой "под ключ" в жилом квартале "Свиристель" на Кукковке всего за 50 тысяч рублей!

Остальное только при получении ключей! Сдача дома через полгода!

Теперь вы можете ожидать окончания строительства своей новой квартиры без дополнительных трат! Просто внесите первый взнос 50 тысяч рублей и все! К моменту получения ключей вы уже успеете продать свою недвижимость, скопить или взять ипотечный кредит.

Новый экологически чистый квартал "Свиристель" - это яркий, красочный район возле Лента-2 на Комсомольском. Здесь вы не увидите старых домов с изношенными подъездами и открытыми контейнерами для мусора. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни, гипермаркет Лента-2, детские сады и школы, остановка в двух шагах. А для любителей активного отдыха рядом расположена лыжная трасса "Фонтаны", прогулочный бульвар и лесной массив.

Жилой квартал Свиристель - это не просто ряд домов. Это продуманное решение для комфортной и красивой жизни.

Придомовые территории оснащены детскими площадками, предусмотрены большие парковочные зоны. В каждом подъезде жилого дома оформлена дизайнерская отделка холлов, слышится пение птиц, установлены бесшумные лифты KONE. В домах установлены крышные котельные, соответственно в квартирах всегда есть горячая вода и отопление. А стоимость коммунальных платежей значительно ниже обычного.

Предложение действительно для дома №16. Также вы можете подобрать подходящие  варианты в строящихся и уже готовых домах ЖК "Свиристель".

Подробная информация размещена на сайте Barenz.group или в социальных сетях vk.com/barenzgroupinstagram.

Подробности по телефону 331-334.

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