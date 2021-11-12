Вооруженный ножом житель Петрозаводска попытался ограбить кредитную организацию

В столице Карелии сотрудники уголовного розыска раскрыли разбой.

Вечером в одной из микрофинансовых компаний посетитель, угрожая ножом менеджеру, попытался похитить деньги. Однако задуманное злоумышленнику осуществить не удалось. Он скрылся, когда на крики о помощи прибежали прохожие. Об этом информирует МВД.

Момент происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в помещении. Благодаря записям сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — 48-летнего петрозаводчанина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

Он сообщил, что планировал потратить деньги на погашение долгов. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершённый с применением оружия», возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается, заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что любитель шампанского в Петрозаводске не остановился перед грабежом.