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Вооруженный ножом житель Петрозаводска попытался ограбить кредитную организацию

Новости. Криминал
12:43, 06 Декабря 2021
фото: © Максим Слуцкий/ТАСС

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В столице Карелии сотрудники уголовного розыска раскрыли разбой.

Вечером в одной из микрофинансовых компаний посетитель, угрожая ножом менеджеру, попытался похитить деньги. Однако задуманное злоумышленнику осуществить не удалось. Он скрылся, когда на крики о помощи прибежали прохожие. Об этом информирует МВД.

Момент происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в помещении. Благодаря записям сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — 48-летнего петрозаводчанина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.

Он сообщил, что планировал потратить деньги на погашение долгов. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершённый с применением оружия», возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается, заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что любитель шампанского в Петрозаводске не остановился перед грабежом.

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Комментарии

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Вася
2021-12-06 13:08:43
"В дом надо все тащить".
кир
2021-12-06 13:01:40
Создать отдельные места проживания для ранее судимых. Учитесь у большевиков. Сулажгорский кирпичный завод тому пример. Нет политической воли. :)
Гость
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