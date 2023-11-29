Вооруженный отверткой бездомный оставил без продуктов жительницу Карелии в магазине

Полицейские раскрыли преступление в Кондопоге, сообщили в МВД Карелии.

С заявлением о краже продуктов из ячейки для хранения вещей в полицию Кондопоги обратилась местная жительница.

Полицейские восстановили обстоятельства кражи. Женщина с покупками пришла в сетевой магазин, оставив сумку в одной из ячеек временного хранения. Недалеко стоял 48-летний гражданин без определенного места жительства. Когда хозяйка продуктов ушла, он открыл ячейку отверткой и унес сумку.

Ущерб составил 900 рублей. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения в магазине и вскоре был задержан.

Как выяснилось, ранее мужчина уже привлекался к ответственности. Уголовное дело было возбуждено по статье «кража», фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.