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Вопрос о городах-побратимах Петрозаводска на фоне санкций вызвал дискуссию о памятнике «Дерево дружбы»

Новости. Общество
11:51, 06 Сентября 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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Санкционное давление Запада на Россию навело мэра Петрозаводска на мысль о возможности установления побратимских связей между столицей Карелии и одним из городов Турции.

Об этом Владимир Любарский написал на своей странице Вконтакте после визита в Карелию делегации бизнесменов из Турции. На встрече в правительстве речь шла, в основном, об экономическом сотрудничестве, но затрагивались и вопросы туризма, культурного и общественного обмена.

«Возможно, Петрозаводску пришло время установить побратимские отношения с одним из турецких городов? Что вы об этом думаете?», — обратился Любарский к своим подписчикам.

Среди них нашлись сторонники этой идеи.

Один из участников высказал мнение, что памятник «Дерево дружбы» в честь западных побратимов Петрозаводска утратил актуальность.

«Пора новое „Дерево дружбы“ устанавливать. Все эти пять городов уже с большим трудом можно назвать братьями-побратимами. Дулут, Ла-Рошель, Варкаус, Нойбранденбург и Умео отвернулись от своего Карельского брата… Мы не должны сами кого-то звать, а те, у кого ещё остались остатки здравого ума, должны понимать с кем действительно нужно дружить, налаживать мосты и выходить на новый уровень», — написал автор комментария.

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