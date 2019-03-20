Вопросы о капремонте можно будет задать чиновникам Минстроя Карелии

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В министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия пройдет "горячая линия", сообщили в пресс-службе правительства Карелии.
Очередная "горячая линия" состоится завтра, 21 марта, с 17 до 18 часов.
Жители Карелии смогут задать специалистам министерства вопросы, касающиеся эксплуатации жилищного фонда, проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, региональных целевых программ, прохождения отопительного периода по телефонам: 8 (8142) 78-51-57, 76-72-90.
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