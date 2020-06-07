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Вопрос об открытии госграницы на фоне эпидемии вызвал возмущение главы Карелии

Новости. Общество
12:37, 08 Июня 2020
фото: pixabay
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Глава Карелии Артур Парфенчиков с возмущением отреагировал на вопрос участников "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте о сроках открытия госграницы России.

Вопрос прозвучал в связи с частичной отменой ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

"Я понимаю, когда люди говорят, надо открывать поликлиники. Это жизненно необходимо, надо думать об этом. Я понимаю даже, когда про детские сады. Но вот это – когда откроют границы… Или, когда можно будет в кинотеатр сходить. Давайте сейчас решим вопросы с медициной, как нам быть, давайте решим вопрос с детскими садами, а потом уже будем думать про кинотеатры, про открытие границы и так далее… Давайте еще сейчас за границу поедем – 10 тыс. человек соберемся и поедем по Европе кататься. Вы меня извините, но есть вещи, которые за гранью понимания", - сказал Парфенчиков.

Когда произойдет открытие российских границ для выезда туристов за рубеж, спрогнозировала Ассоциация туроператоров России. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-06-08 15:00:49
А через два часа настало время переобуваться. :)
zanoza
2020-06-08 14:53:46
У Артура Олеговича много чего за гранью понимания :)
Негодяй
2020-06-08 14:10:37
А Мишустин, оказывается, может понять то, что за гранью понимания Парфенчикова...
Дима
2020-06-08 14:37:04
Негодяй, да не, просто кто-то впереди паровоза побежал чутка. Ну ничего, завтра он скорректирует свою точку зрения.
Дима
2020-06-08 13:21:16
Кому что: кого-то волнуют в первую очередь поликлиники и детские сады, а кого-то - открытие границ и кинотеатры. Люди все разные, и приоритеты - тоже, так что грани понимания очень относительны.
Leopol'd
2020-06-08 13:11:57
У финнов нет новых заболевших, но границы мы к ним не откроем. :-)
кир
2020-06-08 13:21:54
Leopol'd, финский сыр в магазине есть. Нечего к ним шастать. На ПМЖ боишься? Там работать придется. А здесь, в стране Советов, всё ещё дурака можно валять. Потому плохо пришли к юбилею из-за вашей никчемной массы.
zanoza
2020-06-08 14:52:38
кир, приплыли! Оказывается это народ развалил страну и экономику, а не олигархическая власть. Хорошо придумал, барин будет доволен, косточку бросит, за ушком почешет :)
нетюлень
2020-06-08 14:05:48
кир, на работу и учёбу уже можно. А сыр в магазине только по названию финский. Но пока жив "Маяк" в Ладве, это не принципиально.
Юбилей можно отсчитывать от разных дат, и хоть заюбилейся - когда будет возможно...
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