Вопрос об открытии госграницы на фоне эпидемии вызвал возмущение главы Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков с возмущением отреагировал на вопрос участников "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте о сроках открытия госграницы России.

Вопрос прозвучал в связи с частичной отменой ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

"Я понимаю, когда люди говорят, надо открывать поликлиники. Это жизненно необходимо, надо думать об этом. Я понимаю даже, когда про детские сады. Но вот это – когда откроют границы… Или, когда можно будет в кинотеатр сходить. Давайте сейчас решим вопросы с медициной, как нам быть, давайте решим вопрос с детскими садами, а потом уже будем думать про кинотеатры, про открытие границы и так далее… Давайте еще сейчас за границу поедем – 10 тыс. человек соберемся и поедем по Европе кататься. Вы меня извините, но есть вещи, которые за гранью понимания", - сказал Парфенчиков.

Когда произойдет открытие российских границ для выезда туристов за рубеж, спрогнозировала Ассоциация туроператоров России. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".