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Вопросы поддержки предпринимательства и развития сельских территорий обсудили на выездном совещании в Пряжинском районе

Новости. Общество
15:35, 23 Июля 2021
фото: © ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Первый заместитель председателя Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник приняла участие в выездном рабочем совещании по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и развития сельских территорий в республике.

Совещание состоялось в Пряжинском районе совместно с Министром экономического развития и промышленности Карелии Олегом Ермолаевым, представителями администрации Пряжинского района, крестьянско-фермерских хозяйств, предпринимателей и общественных организаций.

Участников совещания интересовали вопросы льготного кредитования и предоставления грантов для фермеров и небольших хозяйств, сохранения кадров на селе и развития сельских потребительских обществ.

Как отметил Олег Ермолаев, в республике оказывается всесторонняя поддержка предпринимателям разного уровня. Существуют многочисленные программы субсидирования, компенсационные выплаты, предоставляются республиканские гранты и оказывается помощь в подаче заявок на федеральные гранты. Особое внимание Министр обратил на конструктивное взаимодействие ведомства с Законодательным собранием республики по вопросам поддержки предпринимательства в Карелии.

Ольга Шмаеник подчеркнула, что сейчас оказывается серьезная государственная поддержка под любой предпринимательский запрос в республике, что является несомненным маркером роста экономики.
«Нам важно увеличить количество получателей этих мер господдержки, в первую очередь это поможет развитию сельских территорий, обеспечению занятости на селе. И мы понимаем, что для этого надо облегчить процесс: это касается и залогов, и общего количества документов, которые надо предоставлять в банки на получение льготного кредитования», — сказала парламентарий. Ольга Шмаеник добавила, что не менее важно также предусмотреть меры по поддержке сбыта фермерской продукции. В их числе — квоты при распределении торговых мест на рынках, организация мест для торговли в Петрозаводске.

По мнению первого вице-спикера Заксобрания, также необходимо усилить программы «Земский фельдшер (врач)» и «Земский учитель», в том числе используя механизм строительства служебного жилья для молодых специалистов с привлечением средств федерального бюджета, и реализовать аналогичные программы в сфере спорта и культуры на селе.

На совещании затронули вопрос о стадионе в Пряже. Ранее обсуждалась вероятность сдачи спортивного объекта в аренду предпринимателям. Но, по мнению Олега Ермолаева, это делать нецелесообразно.

«Если честно, я удивлён подобному подходу. Обычно если спортивные сооружения и отдают в аренду бизнесу, то за чисто символическую плату — 1 рубль, например. Ведь предприниматели и так несут расходы по содержанию объекта, но при этом предоставляют возможность заниматься спортом всем желающим бесплатно. В таких случаях бизнес надо поддержать», — прокомментировал министр.

Обсудили и другие конкретные вопросы, среди них — предоставление помещения для некоммерческой организации социальной направленности, частичная компенсация стоимости покупки контрольно-кассовых машин, субсидии на выполнение ремонтных работ.

В свою очередь, от развития предпринимательства в республике зависит объем налоговых поступлений в бюджет. Общий объем доходов бюджета республики за период с 2016 года по 2021 год увеличился почти в 2 раза: с 32,8 млрд рублей до 60,3 млрд рублей. Из них собственные доходы регионального бюджета выросли более чем в 1,6 раза.

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