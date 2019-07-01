Вор-рецидивист не смог проехать мимо неухоженного грузовика в Петрозаводске

Мужчина украл из салона инструменты и домкрат, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции поступило заявление о краже из салона грузового автомобиля. Владелец рассказал, что машина была припаркована в микрорайоне Сулажгора.

Сотрудники полиции установили подозреваемого: 35-летнего судимого петрозаводчанина. По версии полицейских, мужчина взял в аренду автомобиль, чтобы перевести мебель. По пути следования он увидел неухоженный грузовик. Тогда судимый за хищения петрозаводчанин проник в чужую машину и похитил оттуда инструменты, домкрат и гаечные ключи. Часть похищенного сбыл и выручил 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.