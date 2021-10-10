Вор вынес два матраса из магазина в Петрозаводске, и этого никто не заметил

Полиция Петрозаводска задержала подозреваемого в краже двух матрасов из строительного гипермаркета только после того, как изучила видеозаписи.

Как сообщили в МВД Карелии, заявление о краже поступило от работников магазина, по словам которых, инвентаризация товара выявила факт хищения.

Кроме матрасов исчезло пуско-зарядное устройства для автомобиля.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что к преступлению причастен ранее судимый 40-летний горожанин. Он был задержан и признался в преступлении, но похищенное уже успел продать.

Возбуждено уголовное дело.