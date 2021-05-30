Вор-взяточник в Карелии получил условный срок

Молодой человек, обворовавший магазин в Пряже, попался еще и на взятке, когда пытался уйти от ответственности, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд признал жителя Петрозаводска виновным в краже и попытке дать взятку сотруднику полиции. Прокурор Пряжинского района поддержал государственное обвинение.

Как писали ранее, в январе 2021 года 24-летний петрозаводчанин вынес продукты и алкоголь на сумму более 8 тысяч рублей из сетевого магазина в Пряже. Желая избежать уголовной ответственности, молодой человек попытался дать взятку в 100 тысяч рублей начальнику группы дознания Пряжинского района. Но полицейский сообщил об этом своему руководству.

При передаче части взятки злоумышленник был задержан.

Суд признал петрозаводчанина виновным в двух преступлениях и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф в размере 100 тысяч рублей.