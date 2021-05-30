Реклама на сайте
Прислать новость
Пожар в гостинице «Северная» в центре Петрозаводска локализован
30.05.2021 21:32
Названы предварительные причины пожара в гостинице «Северная» в Петрозаводске 2
Сегодня 10:24
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
30.05.2021 20:06
В МЧС Карелии рассказали подробности пожара в гостинице «Северная» в центре Петрозаводска
30.05.2021 21:05
Любарский пробежался по Петрозаводску и сфотографировал все проблемные участки, которые попались на пути (ВИДЕО) 6
30.05.2021 14:59

Вор-взяточник в Карелии получил условный срок

Новости. Криминал
10:30, 31 Мая 2021
фото: © ТАСС / Даниил Колодин

Молодой человек, обворовавший магазин в Пряже, попался еще и на взятке, когда пытался уйти от ответственности, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд признал жителя Петрозаводска виновным в краже и попытке дать взятку сотруднику полиции. Прокурор Пряжинского района поддержал государственное обвинение.

Преобразите свой город в несколько кликов
29.05.2021 14:20

Как писали ранее, в январе 2021 года 24-летний петрозаводчанин вынес продукты и алкоголь на сумму более 8 тысяч рублей из сетевого магазина в Пряже. Желая избежать уголовной ответственности, молодой человек попытался дать взятку в 100 тысяч рублей начальнику группы дознания Пряжинского района. Но полицейский сообщил об этом своему руководству.

При передаче части взятки злоумышленник был задержан.

Суд признал петрозаводчанина виновным в двух преступлениях и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф в размере 100 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Йохан
2021-05-31 12:51:42
Кругом : воровство,взятки,откаты, не удивительно, что нормальная молодёжь мечтает уехать из этой страны в Европу,где у многих наших псевдо- патриотов из известных партий: дома,деньги,семьи....
кир
2021-05-31 11:36:22
Свой пацан без реального срока наказания. Правды никогда не будет в стране сказок, - сказал кот.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека
30.05.2021, 21:05
В МЧС Карелии рассказали подробности пожара в гостинице «Северная» в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 13:45
Обществоведение
«Карелия должна развиваться для людей и ради людей»
Карельские политики, чиновники, ученые и общественники решали, как остановить отток населения.
Весенняя уборка в режиме нон-стоп
27.05.2021 16:45
Соседство с душком 10
27.05.2021 15:20
Вывезти мусор, ликвидировать свалку
27.05.2021 09:00
Последний звонок: долгое, доброе эхо 13
26.05.2021 11:45
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»