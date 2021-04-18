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Житель Петрозаводска дал взятку, чтобы избежать наказание за кражу

Новости. Криминал
12:17, 19 Апреля 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив
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Молодой петрозаводчанин обворовал магазин в Пряже на 9 тысяч рублей, а потом попытался закрыть дело за взятку в 30 тысяч рублей, сообщили в республиканской прокуратуре.

Прокурор Пряжинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Петрозаводска, который обвиняется в краже из магазина и даче взятки должностному лицу.

По версии следствия, в январе 2021 года обвиняемый украл в магазине «Пятерочка» в поселке Пряжа продукты и алкоголь почти на 9 тысяч рублей. По камерам видеонаблюдения личность злоумышленника была установлена.

В ходе расследования уголовного дела мужчина написал явку с повинной, сознавшись в совершении кражи. Но затем, чтобы избежать ответственности, в феврале 2021 года он предложил начальнику группы дознания Пряжинского района взятку в размере 30 тысяч рублей и попросил закрыть уголовное дело. Но полицейский сообщил об этом факте своему руководству.

Во время следующей встречи обвиняемый передал начальнику группы дознания 21 тысячу рублей как часть общей суммы взятки. Незаконные действия злоумышленника пресекли сотрудники ФСБ.

Уголовное дело будет направлено в Пряжинский районный суд.

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