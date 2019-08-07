Воришка, запертый в подсобке, сбежал от продавцов магазина в Петрозаводске

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В Петрозаводске поймали мужчину, который пытался вынести продукты из магазина, сообщили в МВД Карелии.
В сетевом магазине, расположенном на Первомайском проспекте, мужчина попытался похитить товар. Продавцы заметили это и остановили его.
Злоумышленник выдал работникам похищенную бытовую химию. Его ненадолго оставили в подсобном помещении одного, а когда персонал вернулся, выяснилось, что посетитель сбежал через другой выход. Представитель торговой сети обратился в полицию с заявлением.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску установили личность 30-летнего подозреваемого. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.
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