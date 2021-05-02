Воры под видом монтажников сняли прожектора со здания в Кондопоге

Полиция Кондопожского района Карелии раскрыла кражу двух прожекторов с одного из зданий в райцентре.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сообщение о краже поступило от представителей районной администрации.

Сумма ущерба составила около 100 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 31-летний местный житель. Он признался, что демонтировал осветительные приборы с помощью своего знакомого, убедив его что все работы проводятся официально по договору с владельцем оборудования.

Полицейские установили место сбыта похищенного имущества.

По факту кражи ведется расследование.