Воры под видом монтажников сняли прожектора со здания в Кондопоге

Полиция Кондопожского района Карелии раскрыла кражу двух прожекторов с одного из зданий в райцентре.
Как сообщили в пресс-службе МВД, сообщение о краже поступило от представителей районной администрации.
Сумма ущерба составила около 100 тыс. рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 31-летний местный житель. Он признался, что демонтировал осветительные приборы с помощью своего знакомого, убедив его что все работы проводятся официально по договору с владельцем оборудования.
Полицейские установили место сбыта похищенного имущества.
По факту кражи ведется расследование.
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