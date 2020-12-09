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Восемь газовых баллонов успели вынести пожарные из-загоревшегося здания в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:51, 10 Декабря 2020
фото: Пожарная часть - 75 Соломенное
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В Соломенном больше часа тушили пожар в производственном здании на улице Логмозерской, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 9 декабря, в 21.20 произошел пожар в производственном здании на улице Логмозерская, 11, в микрорайоне Соломенное.

Огонь распространился по площади в 150 кв.м – горела кровля.
На месте происшествия работали 11 пожарных и 4 единицы техники. В результате пожар удалось ликвидировать через час, в 22.27.

По информации МЧС, из горящего здания вынесли 8 газовых баллонов. При пожаре никто не пострадал.

Фото группы "Пожарная часть - 75 Соломенное".

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