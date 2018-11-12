Восемь предприятий Карелии получили знак качества

Министерство экономического развития включило еще 8 компаний республики в перечень предприятий, имеющих право на маркировку товаров знаком "Сделано в Карелии".

Право на маркировку товаров знаком "Сделано в Карелии" получили 8 компаний: ООО "Сортавальский хлебокомбинат", ОАО Петрозаводский хлебозавод "САМПО", ООО "Молокозавод Медвежка", СППСК "Ягоды Карелии", ОАО "Славмо", ООО "АлкоВорлд", ИП Гутырко Г.Д. (икра), ИП Мартынов А.И. ("Karjala квас").

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