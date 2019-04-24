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Новости. Спорт
10:10, 24 Апреля 2019
фото: © РИА Новости. Роман Кручинин

Восьмой детско-юношеский турнир по футболу памяти арбитра FIFA Владимира Петтая соберет юных спортсменов из Карелии и Финляндии

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На стадионе "Юность" в Петрозаводске 4 мая состоится VIII детско-юношеский турнир по футболу памяти арбитра FIFA Владимира Петтая.

Ежегодный детско-юношеский турнир по футболу приурочен ко дню рождения  Владимира Леонидовича Петтая — знаковой фигуры для карельского футбола и спорта в целом, человека, прошедшего путь от талантливого футболиста до рефери FIFA и ставшего одним из немногих российских арбитров, которым довелось отсудить сто матчей по футболу национального уровня.

В Турнире примут участие 24 команды юных футболистов 2008 года рождения из Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского и Суоярвского районов Республики Карелия, городов Петрозаводск и Костомукша, а также команды из г. Йоэнсуу (Финляндия).

Турнир начнется 4 мая в 09:00 на стадионе "Юность" с торжественной церемонии открытия, сразу после которой состоятся матчи между командами-участниками.

Завершением турнира станет церемония чествования и награждения призеров, которая пройдет в 18:00 в актовом зале Петрозаводского государственного университета.

Организацию и проведение Турнира осуществляют Центр подготовки спортивных судей имени В. Петтая ГАПОУ Республики Карелия "Петрозаводский педагогический колледж", Общественная Организация "Федерация Футбола Республики Карелия", Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Петрозаводского городского округа, при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия и Министерства образования Республики Карелия.

Второй год подряд генеральным партнером Турнира выступит компания "Русский Лесной Альянс", благодаря которой проживание, питание и участие команд из районов Республики Карелия будет бесплатным.

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Комментарии

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