Воспитанники детсада в Петрозаводске подготовили для врачей сюрприз (ФОТО)

Детсадовцы из Петрозаводска присоединились к акции "Сидим дома для вас".

Воспитанники второй младшей группы "Радуга" детского сада №49 "Улыбка" совместно с родителями и педагогами поздравили работников скорой медицинской помощи с праздником – пожелали им крепкого здоровья и поблагодарили за нелегкий труд, рассказала воспитатель.

28 апреля считается днем рождения Службы скорой медицинской помощи в России.

Дошколята приняли участие в акции "Сидим дома для вас" и отправили медикам свои рисунки.