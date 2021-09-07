Воспитанников соцучреждения в Петрозаводске чуть не накормили опасными яйцами

В одном из соцучреждений Петрозаводска уничтожили партию яиц после проверки Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.
В августе специалисты Управления обнаружили на пищеблоке социального учреждения города партию яиц без маркировки со сведениями об изготовителе, дате выработки и сроках годности товара, а также условиях хранения. Кроме того, на яйцо отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Сведения в представленной ветеринарной справке невозможно было соотнести с продукцией, сообщили в ведомстве.
В морозильной камере хранилась говядина, ветеринарные сопроводительные документы на которую также отсутствовали.
Опасные продукты были предназначены для приготовления блюд воспитанникам учреждения.
В результате возбуждено дело об административном правонарушении. Заведующую складом соцучреждения оштрафовали на 3 тысячи рублей.
По требованию прокуратуры Петрозаводска партия яиц в количестве 45 штук уничтожена.
Ранее опасная крупа была найдена в детском саду райцентра Карелии.
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