Воспитатель из Петрозаводска получила высокое звание на Всероссийском профессиональном конкурсе

Сотрудница петрозаводского детсада стала лауреатом регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России-2019", сообщили в администрации Петрозаводска.

Высокое звание присуждено педагогу детского сада комбинированного вида №54 "Подснежник" Наталье Пахомовой.

На протяжении трех конкурсных дней работники дошкольных образовательных организаций из Петрозаводска и районов Карелии представляли вниманию жюри и экспертов выполнение заданий трех туров. На заочном этапе творческого турнира участники должны были представить размещенные в Интернет-ресурсах авторские разработки, фото и видеоматериалы, отражающие педагогический опыт. Также заочный тур включал в себя написание эссе по теме "Я – педагог".

По итогам всех испытаний победителем в номинации "Воспитатель" стала Ольга Воеводина из Кондопоги, лауреатами регионального тура конкурса признаны Марина Бибикова из Костомукши и петрозаводчанка Наталья Пахомова.