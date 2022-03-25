Восстановлено водоснабжение более 20 домов в Петрозаводске

Холодное водоснабжение в двух десятках домов Петрозаводска, отключенное сегодня из-за повреждений на сетях, восстановлено.

Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Вода вернулась в дома на ул. 8 марта, д. 26, 28, 20В, ул. Пугачева, д. 24, ул. Луговая, д. 1, 5, 9, 11, 8, 10, 12, 14, 16, 6, ул. Макарова, д. 5, 7, 9, 11, 13, 17, ул. Спортивная, д. 22, 24 (частные дома).