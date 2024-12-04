«Вот так на карачках приходится подниматься»: инвалиды обратились к властям Костомукши за помощью

Люди испытали моральные и физические трудности, забираясь на крыльцо.

Жители Костомукши собирались 3 декабря на День Инвалидов на улице Калевала, 13. Местная администрация выделила им комнату для встреч в здании, где очень высокая лестница без перил. В результате инвалиды испытали моральные и физические трудности при входе на крыльцо. Об этом сообщили в паблике АНТИБЕСЕДКА — КОСТОМУКША.

«Обращаюсь ко всем, кто может помочь. Третьего декабря был День Инвалидов. Мы, жители-инвалиды города, собрались на Калевала 13, где нам выделили комнату для встреч. Очень тяжело подниматься по высокой лестнице без перил, особенно нам, инвалидам. Просьба к мэрии, депутатам и просто неравнодушным людям, помогите нам с перилами. Вот так на карачках приходится подниматься по этой лестнице», — пожаловался автор поста.

В комментариях пользователи соцсети написали, что это унижение людей, дискриминация инвалидов и позор местных властей.

«Ужас, позор нашей администрации», — прокомментировали местные жители.

Жители Костомукши написали под постом, что инвалидов постоянно перемещают из одного места в другое, а людям нужно постоянное и удобное место для встреч и их интересы тоже нужно учитывать.

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