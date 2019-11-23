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Новости. Происшествия
13:00, 23 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

"Вот так уже 2,5 года на нервном стрессе"

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В Питкярантском городском суде вынесен приговор 19-летнему Андрею Жильцову, обвиняемому "в причинении смерти" трем друзьям на Ладожском озере в июне 2017 года.

19 июня 2017 года на Ладоге, в заливе Импилахти, перевернулась лодка с пятью подростками на борту.

Несовершеннолетние решили отметить день рождения на острове.  В тот момент, когда за рулем оказался Андрей, не имевший опыта управления таким плавсредством, лодка перевернулась.

Судья Прокофьева более двух часов зачитывала приговор, назначив в результате 19-летнему Андрею Жильцову с учетом смягчающих обстоятельств 1.9 года ограничения свободы с выплатой компенсации морального вреда родителям погибшего друга, подавшим иск, по 250 тысяч каждому.

"Вот так уже 2,5 года, на нервном стрессе, он очень переживает за своих друзей, - сказал отец Андрея, Юрий Жильцов. - Мы считаем, что это несправедливо, произошел несчастный случай. Это был дружеский поход, они приняли совместное решение плыть на этой лодке. Никто никого не заставлял. И то, что произошло – это случилось вне воли Андрея. Суд и следствие почему-то не учли ни метеорологических условий, ни высоту волны. И потом, как можно провести экспертизу, не выходя из кабинета: ни скорости лодки, ни ее поведение на воде при такой погоде не проверили".

Подробности читайте далее.

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Комментарии

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кир
2019-11-23 13:12:09
В советской системе вранья обязательно должен быть назначен виновный, хотя в лодке все были равны перед несчастьем.
Писарев
2019-11-23 13:39:51
кир, Начни с себя - завязывай врать. Все, что писала газета "Правда", оказалось правдой.
Гость
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