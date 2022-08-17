«Вот такое безобразие!»: стихийная свалка обнаружена в Карелии

Свалка мусора обнаружена в районе Гирвасского аэродрома.

Люди зафиксировали стихийную свалку в Карелии при въезде на Гирвасский аэродром. Об этом информирует паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«На 75 км. трассы Р-21 (М18); там, где съезд на аэродром, прямо за плакатом „Внимание“ вот такое безобразие! Пешком туда никто не ходит, добраться можно только на личном транспорте. Так почему нельзя забрать с собой свой мусор? Насколько надо быть безответственными и безмозглыми?! Это также и обращение к местным властям — обратите внимание», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что администрацию района в Карелии заставили убрать свалку после вмешательства прокуратуры.