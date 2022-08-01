Администрацию района в Карелии заставили убрать свалку после вмешательства прокуратуры

В Пудожском районе по иску прокуратуры суд вынес решение о ликвидации свалки, сообщили в прокуратуре республики.

В июне прокуратура обнаружила несанкционированную свалку отходов на территории общего пользования в границах Пудожского района. В ходе проверки собственника отходов установить не удалось.

В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о признании незаконным бездействия администрации Пудожского муниципального района. Местные власти не принимали никаких мер по организации сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления на территории общего пользования. Прокуратура требовала обязать администрацию ликвидировать свалку в течение двух месяцев.

Суд поддержал требования прокурора.

После вступления решения в законную силу его исполнение будет постановлено прокуратурой района на контроль.

Ранее сообщалось, более полутора тысяч кубометров мусора убрали со свалок в Петрозаводске.