Более полутора тысяч кубометров мусора убрано со свалок в Петрозаводске

Власти столицы Карелии сообщили о результатах борьбы со свалками.

ПМУП «Автоспецтранс» и ООО «КарелСтройУправление» ликвидируют несанкционированные свалки на общественных территориях Петрозаводска. На данный момент подрядчики вывезли уже более полутора тысяч кубометров мусора. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Сообщается, что незаконные свалки убрали на улицах Архипова, Гвардейской, Красноармейской, набережной Варкауса, Комсомольском и Октябрьском проспектах. Работы по расчистке захламленных территорий в Петрозаводске продолжаются. За лето и осень подрядчикам предстоит вывезти с незаконных свалок четыре тысячи кубометров мусора.