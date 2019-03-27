Воздух в Карелии 28 марта прогреется до +6

О погоде на четверг рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 28 марта будет облачно с прояснениями. Временами ожидаются небольшие осадки ночью в виде снега, днем – мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночная температура составит -5, -7 градусов, днем потеплеет до +3, +5.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Выпадут небольшие осадки: ночью в виде снега, днем – мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночью ожидается похолодание до -3, -8 градусов, на юго-востоке до -11. Днем воздух прогреется до +1, +6 градусов.