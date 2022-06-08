Воздух в Карелии в ближайшие дни раскалится до +33°С

Синоптики рассказали, как долго продлится жара на территории республики.

Сотрудники Гидрометцентра Карелии представили прогноз погоды на ближайшую неделю. По их словам, начиная с пятницы, 24 июня, республика попала в зону действия антициклона. Это означает, что будет стоять малооблачная и жаркая погода.

Температура воздуха ночью составит +15,+20°С, днем поднимется до +25,+30°С, местами воздух раскалится до +33°С.

Короткие дожди могут пройти в отдельные дни 27-28 и 30 июня, 1–2 июля, а после них последует незначительное и недолгое понижение температурного фона до приятных +20, +25°С.