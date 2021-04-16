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Воздух в Карелии в воскресенье прогреется до +15°С, но местами будет скользко

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фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье 18 апреля

В Петрозаводске ожидается небольшая облачность, но без осадков.

Ветер северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +10, +12°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии, по прогнозу, будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Температура ночью  0, -5°С, днем +10, +15°С, местами у водоемов +6,+9°С.

В некоторых районах ночью на дорогах местами может появиться гололедица. 

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