Воздушный шар заметили в Сортавале

Ранее местные жители уже делились фотографиями своего досуга.
Воздушный шар заметили на днях в Сортавале. Об этом сообщили в паблике ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!.
«На днях в Сортавале видели воздушный шар. Поговаривают, что уже давненько можно на нем полетать в окрестностях», — сообщили авторы поста.
Ранее мы писали о том, что сортавальцы развлекались на воздушных шарах со льда озера Ляппяярви.
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