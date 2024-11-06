Воздушный шар заметили в Сортавале

Ранее местные жители уже делились фотографиями своего досуга.

Воздушный шар заметили на днях в Сортавале. Об этом сообщили в паблике ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!.

«На днях в Сортавале видели воздушный шар. Поговаривают, что уже давненько можно на нем полетать в окрестностях», — сообщили авторы поста.

Ранее мы писали о том, что сортавальцы развлекались на воздушных шарах со льда озера Ляппяярви.